الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية في مواجهات مأرب

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مقتل 20 متمرّدًا في الاشتباكات خلال آخر 24 ساعة

اتّهمت الحكومة اليمنية المتمرّدين الحوثيين، اليوم (السبت)، باستخدام المدنيين دروعًا بشرية في إطار هجومهم على مدينة مأرب.

وبيّن مسؤولان عسكريان بالجيش الوطني اليمني أن الحوثيين يستخدمون النازحين المقيمين في مخيم الزور في منطقة صرواح في مأرب دروعًا بشرية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأوضحا أن 12 جنديًّا و20 متمرّدًا قُتلوا في مواجهات خلال الساعات الـ24 الماضية في شمال وغرب مأرب.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في مأرب.

وحذّرت الأمم المتحدة بدورها من احتمال حدوث كارثة إنسانية في اليمن.