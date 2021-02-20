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شرطة : ضبط 68 طن لحوم ومصنعاتها فاسدة في المنوفية

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شرطة التموين: ضبط 68 طن لحوم ومصنعاتها فاسدة في المنوفية شرطة : ضبط 68 طن لحوم ومصنعاتها فاسدة في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:51 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (68،72 طن " لحوم ومصنعاتها " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومعبأة داخل عبوات وبدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ اللحوم "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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