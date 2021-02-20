"الأمن العام" يسقط 159 تاجر مخدرات وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية،61 قطعة سلاح ناري و148 قضية مخدرات بإجمالي 159 متهما وتنفيذ 53420 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 15 من القائمين بأعمال البلطجة، 268 دراجة نارية مخالفة، 26922 مخالفة مرورية متنوعة و فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .