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تحرير 2199 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة.. أبرزها تجاوز السرعة

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تحرير 2199 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة.. أبرزها تجاوز السرعة تحرير 2199 مخالفة متنوعة أعلى الطرق السريعة.. أبرزها تجاوز السرعة

مصراوي Masrawy

02:33 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 2199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 252 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و171 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 دراجة نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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