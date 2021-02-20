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تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية" لـ 27 مارس

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تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية" لـ 27 مارس تأجيل محاكمة 22 متهمًا في قضية "داعش العمرانية" لـ 27 مارس

مصراوي Masrawy

02:32 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 22 متهما بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية" لجلسة 27 مارس للشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وسعد سرحان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم "هاني . ع"، محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.

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