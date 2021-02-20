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مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

يبدو أن رُهاب الإصابة بفيروس كورونا المُستجد قد يدفع بعض الأشخاص إلى التفكير في طرق احتيالية للتلقيح ضده. وهذا ما حدث في ولاية فلوريد الأمريكية، حيث ارتدت امرأتان ملابس تُظهرهما وكأنهما في مرحلة الشيخوخة للحصول على لقاح.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن التنكر في زي الشيخوخة، الذي تم توثيقه بالفيديو، هو أحدث مثال لأشخاص يحاولون الحصول على التطعيم ضد كوفيد 19، في واصقعة لا تُعد الأولى من نوعها بفلوريدا.

وقال راؤول بينو، مدير إدارة الصحة في مقاطعة أورانج، في إفادة صحفية يوم الخميس: "هذه هي السلعة (لقاح كورونا) الأكثر طلبًا الموجودة حاليًا، لذا علينا توخي الحذر الشديد".

وأضاف بينو، الذي تضم مقاطعته مدينة أورلاندو، أن المرأتين (44 و34 عامًا) كانتا "ترتديان زي الجدات"، وقلنسوة وقفازات ونظارات لإخفاء أنفسهما، ولكي تبدوان بعمر أكبر من 65 عامًا، وهو الحد الأدنى للعمر الذي يجب إعطاؤه الأولوية للحصول على اللقاح في فلوريدا.

وبمجرد كشف كذبتهما، وبّخ نواب مكتب عمدة مقاطعة أورانج، السيدتين، مُعتبرًا أن خدعتهما كانت "أنانية"، ويجب عليهما انتظار دورهما، وفقا لما أظهرته لقطات مصورة نشرها مكتب العمدة أمس الجمعة.

وقال لها أحد النواب: "لقد سرقتما لقاحًا من شخص يحتاج إليه أكثر منكما".

وبمجرد تحذير النواب السيدتين من اعتقالهما في حال تكرار فعلتهما، قاتا إنهما استوعبا فداحة الأمر وقدّمتا اعتذارًا، بحسب الصحيفة.

واللافت أن هذه الحيلة ربما نجحت في الجرعة الأولى، فقد كان لدى كل منهما بطاقة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (سي دي سي)، تشير إلى تلقّيهما جرعاتهما الأولى. وأشار بينو إلى أنه لا يعرف كيف تلقيّا الجرعة الأولى.

وقال مكتب العمدة، إنه بمجرد أن لاحظ الموظفون تناقض مظهرهما مع تواريخ ميلادهما المدرجة في رخص القيادة الخاصة بهما، تم إبلاغ النواب.

ولم تكشف واشنطن بوست عن هوية السيدتين، لكنها أشارت إلى أنه "لم توجّه تهم إليهما".

وقال كينت دوناهو، المتحدث باسم وزارة الصحة في فلوريدا، إن إجراءات أمنية اتخذها موقع التطعيم عقب الحادث.

بينما لفت بينو إلى أن هناك حالات قليلة لأشخاص حاولوا خداع العاملين الصحيين للتطعيم، بما في ذلك رجل كان يحمل نفس اسم والده المُسن، وزوجين كنديين ثريين تظاهرا بأنهما من السكان المحليين لأخذ جرعات مخصصة لكبار السن.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة الصحة في ولاية إنديانا تحذيرًا ضد ما وصفته بـ "الافتقار الكبير للأخلاق"، وذلك بعد أن كذب أشخاص على العاملين في موقع التطعيم بشأن عناوينهم ووظائفهم وأعمارهم.

تم تخصيص 3.4 مليون جرعة من لقاح كورونا لسكان ولاية فلوريدا، وتم إعطاء أكثر من 2.5 مليون جرعة أولى، وفقًا لبيانات جمعتها الواشنطن بوست.