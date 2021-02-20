اليكسي نافالني: المحكمة ترفض الطعن بحكم السجن ثلاث سنوات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

موسكو- (بي بي سي):

أيدت محكمة الاستئناف في روسيا حكم السجن السابق على الناشط المعارض أليكسي نافالني، وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وكان نافالني قد طعن في الحكم الذي يحول حكما عليه سابقا مع وقف التنفيذ إلى سجن فعلي.

لكن القاضي قصر العقوبة ستة أسابيع بسبب الوقت الذي قضاه نافالني في الإقامة الجبرية.

ظهر نافالني اليوم أمام المحكمة داخل غرفة زجاجية، وبدا مرتاحًا، ويقول محاموه إنهم سيقدمون استئنافًا آخر.

تم اعتقال المعارض الروسي في الشهر الماضي لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث عولج وفقا لنافالني من تسمم بغاز أعصاب في سيبيريا. ويلقي نافالني ، وهو من أشد منتقدي الكرملين ، باللوم على الرئيس بوتين في إصابته. ويقول إن التهم الموجهة إليه ملفقة.

ومن المتوقع صدور قرار محكمة ثانٍ في وقت لاحق اليوم بخصوص قضية تشويه سمعة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية - يتهم فيها نافالني، وهو أمر ينفيه.