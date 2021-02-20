أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

اليكسي نافالني: المحكمة ترفض الطعن بحكم السجن ثلاث سنوات

Print
اليكسي نافالني: المحكمة ترفض الطعن بحكم السجن ثلاث سنوات اليكسي نافالني: المحكمة ترفض الطعن بحكم السجن ثلاث سنوات

مصراوي Masrawy

02:18 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو- (بي بي سي):

أيدت محكمة الاستئناف في حكم السجن السابق على الناشط المعارض أليكسي نافالني، وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا.

وكان نافالني قد طعن في الحكم الذي يحول حكما عليه سابقا مع وقف التنفيذ إلى سجن فعلي.

لكن القاضي قصر العقوبة ستة أسابيع بسبب الوقت الذي قضاه نافالني في الإقامة الجبرية.

ظهر نافالني اليوم أمام المحكمة داخل غرفة زجاجية، وبدا مرتاحًا، ويقول محاموه إنهم سيقدمون استئنافًا آخر.

تم اعتقال المعارض الروسي في الشهر الماضي لدى عودته إلى روسيا من ألمانيا، حيث عولج وفقا لنافالني من تسمم بغاز أعصاب في سيبيريا. ويلقي نافالني ، وهو من أشد منتقدي الكرملين ، باللوم على الرئيس بوتين في إصابته. ويقول إن التهم الموجهة إليه ملفقة.

ومن المتوقع صدور قرار محكمة ثانٍ في وقت لاحق اليوم بخصوص قضية تشويه سمعة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية - يتهم فيها نافالني، وهو أمر ينفيه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية