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لتوعية المزارعين.. "الزراعة": تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية بـ8 محافظات

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لتوعية المزارعين.. "الزراعة": تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية بـ8 محافظات لتوعية المزارعين.. "الزراعة": تنفيذ 10 مدارس حقلية إرشادية بـ8 محافظات

مصراوي Masrawy

02:25 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال د.عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، في بيان له اليوم السبت، إنه تم خلال الفترة من ١٤- ١٨ فبراير الجاري تنفيذ (١٠) مدارس حقلية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار متابعة أنشطة المدارس الحقلية للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني؛ لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة الزراع.

وجاء تنفيذ المدارس حقلية العشر على النحو التالي:

(٣) مدارس حقلية لمحصول القمح بمحافظات البحيرة والغربية والقليوبية بمشاركة المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

‏(١) مدرسة حقلية لمحصول الفول البلدي بمنطقة النوبارية بمشاركة معهد وقاية النبات.

‏(٢) مدرسة حقلية لمحصول البصل بمحافظتي بني سويف وسوهاج.

‏(٤) مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة ومنطقة النوبارية بالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

‏(٢) مدرسة للإنتاج الحيواني بمحافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

وأضاف عبد العظيم أن المدارس الحقلية الإرشادية تناولت توعية الزراع بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر؛ خصوصًا الرياح والأمطار؛ للحفاظ على مزروعاتهم، لتفادي أية خسائر قدر الإمكان؛ والتي من بينها:

- التوقف عن عمليات الري أو التسميد أو رش المبيدات خلال فترة سقوط الأمطار ولحين استقرار الأحوال الجوية.

- التأكد من جودة الصرف الزراعي للتخلص من الزائد في المحاصيل الزراعية أثناء سقوط الأمطار.

- المتابعة المستمرة للحقول لاكتشاف أي ظاهر مرضية أو حشرية والتعامل معها لتلافي أضرارها والحفاظ على سلامة المحصول وزيادة إنتاجيته.

- المحافظة على سلامة الحيوانات المزرعية والدواجن داخل حظائر أمنة بعيداً عن الرياح والامطار وتقديم العلائق المناسبة في هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية.

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مصراوي Masrawy

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