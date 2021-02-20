مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما

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مهمة تدريبية على مهارات قتالية

قتل ضابط بالقوات الجوية اليابانية وطيار أمريكي يعمل مدربًا للقوات الجوية في حادث تحطم في ولاية ألاباما الأمريكية؛ بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم (السبت).

وأوضحت القوة في بيان نقلته "رويترز" أن طائرة الملازم الثاني الياباني والمدرب الأمريكي تحطمت في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، اليوم (الخامسة مساء بتوقيت وسط أمريكا، 2300 بتوقيت جرينتش أمس)، بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار مونتغمري.

من ناحيتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن الملازم كان يتعلم المناورة ومهارات أخرى في المناهج الدراسية للقوات الجوية الأمريكية ليصبح طيارًا مقاتلاً.