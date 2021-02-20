أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما

Print
مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما
مهمة تدريبية على مهارات قتالية

مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما

قتل ضابط بالقوات الجوية اليابانية وطيار أمريكي يعمل مدربًا للقوات الجوية في حادث تحطم في ولاية ألاباما الأمريكية؛ بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم (السبت).

وأوضحت القوة في بيان نقلته "رويترز" أن طائرة الملازم الثاني الياباني والمدرب الأمريكي تحطمت في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، اليوم (الخامسة مساء بتوقيت وسط أمريكا، 2300 بتوقيت جرينتش أمس)، بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار مونتغمري.

من ناحيتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن الملازم كان يتعلم المناورة ومهارات أخرى في المناهج الدراسية للقوات الجوية الأمريكية ليصبح طيارًا مقاتلاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية