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‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون

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‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون ‏"ريم المشهور" تحصل على الدكتوراه بامتياز في الكيمياء من جامعة جورج تاون

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حصلت عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد في أبها وباحثة بأمراض السرطان ريم المشهور، على درجة الدكتوراه بالكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية من جامعة جورج تاون، والتي تعتبر من أقوى ٢٠ جامعة أمريكية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، في بحثها عن سرطان الثدي وفي تخصص نادر ومهم.

من جانبها قدمت "ريم المشهور" الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الذي تجده بنات الوطن في كافة المجالات، لاسيما دعم الابتعاث وتحفيز الطلاب والطالبات على نيل الدرجات العليا والخبرات العلمية من أرقى الجامعات العالمية، مؤكدة أن بقيادتها الرشيدة وفرت للمرأة كل أسباب التقدم والرقي وبكل سخاء.

كما قدمت شكرها وتقديرها لزوجها ووالدتها وأخواتها وكل من كان سبباً في الدعم والتحفيز لتحقيق كل الأمنيات، سائلة الله تعالى أن يتغمّد والدها بواسع رحمته الذي كان يحفزها للذهاب إلى أمريكا يتمنى رؤيتها بعد التخرج، ولكن حال بينها وبينه الموت، كما سألت الله أن يوفقها لخدمة المليك، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية والمحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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