لصّراع في أفغانستان: سقوط المزيد من القتلى والجرحى نتيجة هجمات طالبان على كابول

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مصراوي Masrawy

كابول- (بي بي سي):

قتل خمسة أشخاص على الأقل، وأصيب اثنان، في انفجارين في العاصمة الأفغانية كابول، في تصعيد واضح للهجمات في المدينة.

وقالت الشرطة إن امرأة كانت من بين قتلى الانفجار، وكانت عبّوات ناسفة قد استهدفت سيارات، إحداها تابعة للشرطة. ولم يتضح على الفور منفذ الهجمات.

وشهدت كابول ارتفاعًا حادّا في الهجمات التي تستهدف نشطاء المجتمع المدنيّ والمسؤولين والصحفيين والمدنيين في الأشهر الماضية.

وتعثّرت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانيّة وحركة طالبان، حيث تقوم إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن بمراجعة اتفاق سحب القوات الأمريكية الذي وقعته مع الحركة العام الماضي.