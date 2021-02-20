أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الإمارات

Print
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الإمارات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الإمارات

مصراوي Masrawy

02:05 م السبت 20 فبراير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إلى الإمارات، في زيارة رسمية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن دقلو سيشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذين تنطلق فعالياتهما غدا وتستمر حتى 25 فبراير الجاري، في أبو ظبي.

وكان في وداع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، والسفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية