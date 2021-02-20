نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى الإمارات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الخرطوم- أ ش أ:

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إلى الإمارات، في زيارة رسمية.

وذكر مجلس السيادة السوداني، أن دقلو سيشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذين تنطلق فعالياتهما غدا وتستمر حتى 25 فبراير الجاري، في أبو ظبي.

وكان في وداع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، والسفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.