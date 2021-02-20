الداخلية: ضبط 178 طربة حشيش داخل سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

عثرت أجهزة الأمن، على 178 طربة لمخدر الحشيش داخل سيارة بالطريق الصحراوي الغربي قبل ترويجهم بمحافظة الفيوم .

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، تمكنت من ضبط (شخص - وشقيقه لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وضبط بحوزتهما ( 178 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,400 كيلو جرام مبلغ مالي – 4 هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه المؤثم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما مستخدمين السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .