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كمين أمني يضبط عاطل يدخن الحشيش وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بطريق شبرا _ بنها

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كمين أمني يضبط عاطل يدخن الحشيش وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بطريق شبرا _ بنها كمين أمني يضبط عاطل يدخن الحشيش وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بطريق شبرا _ بنها

مصراوي Masrawy

02:22 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

قادت الصدفة، أجهزة الأمن بالقليوبية، ضبط عاطل يدخن الحشيش وبحوزته 40 ألف قرص مخدر بطريق شبرا _ بنها .

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط (شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا/ بنها الحر .

وعثر بحوزته على 40 ألف قرص مجهول المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي في الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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