الداخلية: ضبط 63 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بمحيط الأندية ومراكز الشباب

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 49 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13,690 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4,70 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,530 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (20جرام)، (1632) قرص مخدر وتنفيذ (19) حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالي - 58 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 3 ميزان – 7 قطع أسلحة بيضاء)

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعاره بالأمن والأمان.