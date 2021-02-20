أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: ضبط 63 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بمحيط الأندية ومراكز الشباب

Print
الداخلية: ضبط 63 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بمحيط الأندية ومراكز الشباب الداخلية: ضبط 63 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش واستروكس بمحيط الأندية ومراكز الشباب

مصراوي Masrawy

02:21 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 49 قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهماً.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13,690 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (4,70 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,530 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (20جرام)، (1632) قرص مخدر وتنفيذ (19) حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالي - 58 هاتف محمول – 6 سيارات – 5 دراجات نارية – 3 ميزان – 7 قطع أسلحة بيضاء)

ولاقت الحملة استحسان ورضاء المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعاره بالأمن والأمان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية