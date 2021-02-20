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بـ "هيروين وحشيش".. سقوط تاجر الكيف خلال حملة أمنية بسوهاج

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بـ "هيروين وحشيش".. سقوط تاجر الكيف خلال حملة أمنية بسوهاج بـ "هيروين وحشيش".. سقوط تاجر الكيف خلال حملة أمنية بسوهاج

مصراوي Masrawy

02:20 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، من ضبط كمية من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ولمبة زجاجيه لتعاطي مخدر الشابو، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي)، بحوزة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز .

كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ولمبة زجاجيه لتعاطى مخدر الشابو، ومبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز ) .

كما تم ضبط ( كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، و3 طلقات نارية، لمبة زجاجيه لتعاطي مخدر الشابو، وهاتف محمول ، مبلغ مالي) بحوزة (عاطل - مقيم بدائرة المركز – له معلومات جنائية ) .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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