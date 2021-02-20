أخبار عاجلة

اتحاد المهن الطبية: منظومة رقمية لتقديم الخدمات إلكترونيا نهاية العام -
علاء مبارك يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده -
"صحة جنوب سيناء" تُطلق المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الهيئة البرلمانية لـ"الوفد": الخط الأحمر الذي أعلنه كان مفتاح حل الأزمة الليبية

Print
الهيئة البرلمانية لـ"الوفد": الخط الأحمر الذي أعلنه السيسي كان مفتاح حل الأزمة الليبية الهيئة البرلمانية لـ"الوفد": الخط الأحمر الذي أعلنه كان مفتاح حل الأزمة الليبية

مصراوي Masrawy

02:21 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، إن زيارة عبد الحميد الدبيبة، رئيس الليبية الجديدة، في أول زيارة رسمية له إلى ، لها العديد من الدلالات.

وأضاف وهدان، في بيان له اليوم السبت، أن أهم هذه الدلالات أن بداية حل القضية الليبية كان من القاهرة، وأن تجربة مصر في البناء بعد الخراب ملهمة لكل الدول المنكوبة، ومنذ أعلن الرئيس الخط الأحمر الذي أوقف القتال بين قوات الشرق والغرب وتسبب في تراجع الخطر الإرهابي في ليبيا.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان أن الرئيس السيسي كان له دور قوي وفعال في حقن دماء أبناء الشعب الليبي وبدء مرحلة سياسية تحافظ على ثروات ودماء الشعب الليبي من أيد جماعات التطرف والإرهاب.

وأكد وهدان أن مصر خاضت معركة فعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، أدت إلى إنهاء حالة الانقسام وتثبيت أركان الدولة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان بأن تحقيق الاستقرار والبناء في ليبيا هدف أساسي من أهداف الأمن القومي المصري، واستكمال بناء المؤسسات الليبية وتحقيق استقرار سياسي يساعد في بناء المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بانفع بشكل أساسي على أبناء الشعب الليبي الشقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية