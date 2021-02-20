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مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا ينال اعتماد "SRC"

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مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا ينال اعتماد "SRC" مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا ينال اعتماد "SRC"
بعد تقييم شامل ودقيق أثبت تطبيق المعايير الدولية

مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا ينال اعتماد

حصلت وحدة الجهاز الهضمي والمناظير بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، على شهادة اعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.

جاء ذلك بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة قام بها منسوبو المؤسسة للوحدة، في مجالات السلامة والجودة، وكذلك تطبيق المقاييس والمعايير الدولية.

ووصف عبدالله العبودي مدير عام المجمع، الشهادة بأنها إنجاز جديد يضاف إلى النجاحات التي حققها المجمع.

وقال: "نشعر بالفخر والاعتزاز بحصولنا على هذا الاعتماد؛ خاصة وأنه من مؤسسة عالمية مشهود لها بالمهنية والمصداقية".

وأكد أن ما تَحقق نتاج طبيعي للجهد الدؤوب والمتميز الذي يبذله العاملون في المجمع من الكوادر الطبية والفنية والإدارية ومنسوبي إدارة الجودة، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المجموعة في مختلف المجالات، وشدد على أن هذا الاعتماد سيمثّل دافعًا قويًّا لمضاعفة الجهود والاستمرار في نهج التجويد والتطوير، الذي يؤمّن للمرضى والمراجعين خدمات رعاية صحية تتوافر فيها أعلى معايير الجودة.

وأضاف: الحصول على هذا الاعتماد يُعد اعترافًا دوليًّا بأن مجمع العليا الطبي يقوم بتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الموصى بها عالميًّا، وأفضل الممارسات المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى، وأوضح أن المجمع يحرص على التقييم الدوري للمعايير والمؤشرات ومراجعتها من خلال إدارة الجودة المعنية بتحسين مستوى الخدمات الصحية والحفاظ على سلامة المرضى.

جدير بالذكر أن مجمع د.سليمان الحبيب الطبي بالعليا، يمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز وشهادات الاعتماد؛ أبرزها: اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجمعية الأمريكية لنظم المعلومات الصحية HIMSS.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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