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سوريا تنفي وجود صفقة مع إسرائيل لتزويدها بلقاحات كورونا

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سوريا تنفي وجود صفقة مع إسرائيل لتزويدها بلقاحات كورونا سوريا تنفي وجود صفقة مع إسرائيل لتزويدها بلقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

01:50 م السبت 20 فبراير 2021

دمشق- (د ب أ):

نفى مصدر إعلامي سوري ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن "وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، عن المصدر قوله إن "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية ".

وأكد المصدر أن "سوريا كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها، وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني".

وكانت وسائل أعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر إن اتفاقا سريا تم إتمامه بين سورية وإسرائيل أمس الجمعة في إطار صفقة التبادل، وحظر المراقب العسكري نشر تفاصيلها، لكنه قد يخص اللقاحات المضادة لعدوى "كوفيد-19".

وأفرجت سوريا عن فتاة إسرائيلية اجتازت الحدود وتسللت إلى داخل الأراضي السورية، حيث تم اعتقالها، فيما أطلق الإسرائيليون بدورهم سراح راعاة غنم سوريين محتجزين لديها. والسيدة التي تم العفو عنها من قبل سلطات النظام السوري هي امرأة درزية من سكان الجولان محكوم عليها بعقوبة الخدمة المجتمعية.

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