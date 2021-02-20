أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

برلين ترفض التعاون في قضية المعارض الروسي نافالني

Print
برلين ترفض التعاون في قضية المعارض الروسي نافالني برلين ترفض التعاون في قضية المعارض الروسي نافالني

مصراوي Masrawy

01:48 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو- (د ب أ):

اتهمت ألمانيا مجددا بعدم التعاون فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكر الادعاء العام الروسي في بيان اليوم السبت الرد الألماني على طلب روسي بتاريخ 21 يناير الماضي تضمن "رفضا متكررا للتعاون فيما يتعلق بالظروف التي أدت إلى إقامة أ. نافالني في المستشفى". وأضاف البيان أنه من الواضح أن الجانب الألماني يتهرب من "الأسئلة المحرجة بالنسبة له".

وسبق للادعاء العام الروسي أن اتهم ألمانيا بالإجابة على طلبات المساعدة القانونية على نحو غير كافٍ على الإطلاق.

وفي المقابل، ذكرت الهيئة الاتحادية الألمانية للشؤون القضائية أنها ردت بالفعل على أربعة طلبات روسية بشأن الحصول على مساعدة قانونية في قضية تسميم نافالني.

يُذكر أن المعارض الروسي البارز انهار على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس الماضي، ثم دخل في غيبوبة لعدة أسابيع، أولا في سيبيريا ثم في برلين. ووفقا لنتائج العديد من المختبرات الغربية، تم اكتشاف آثار لغاز الأعصاب نوفيتشوك في جسده. وفي المقابل، تؤكد روسيا أنه لم يتم العثور على سم في جسد نافالني وبالتالي لا تريد التحقيق في الأمر.

وأيدت محكمة في موسكو اليوم السبت الحكم الصادر بحق نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وكان نافالني قد قدم استئنافا ضد حكم السجن الصادر ضده من أمام محكمة درجة أقل، بسبب انتهاك شروط إطلاق السراح المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية