برلين ترفض التعاون في قضية المعارض الروسي نافالني

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موسكو- (د ب أ):

اتهمت روسيا ألمانيا مجددا بعدم التعاون فيما يتعلق بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وذكر الادعاء العام الروسي في بيان اليوم السبت الرد الألماني على طلب روسي بتاريخ 21 يناير الماضي تضمن "رفضا متكررا للتعاون فيما يتعلق بالظروف التي أدت إلى إقامة أ. نافالني في المستشفى". وأضاف البيان أنه من الواضح أن الجانب الألماني يتهرب من "الأسئلة المحرجة بالنسبة له".

وسبق للادعاء العام الروسي أن اتهم ألمانيا بالإجابة على طلبات المساعدة القانونية على نحو غير كافٍ على الإطلاق.

وفي المقابل، ذكرت الهيئة الاتحادية الألمانية للشؤون القضائية أنها ردت بالفعل على أربعة طلبات روسية بشأن الحصول على مساعدة قانونية في قضية تسميم نافالني.

يُذكر أن المعارض الروسي البارز انهار على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس الماضي، ثم دخل في غيبوبة لعدة أسابيع، أولا في سيبيريا ثم في برلين. ووفقا لنتائج العديد من المختبرات الغربية، تم اكتشاف آثار لغاز الأعصاب نوفيتشوك في جسده. وفي المقابل، تؤكد روسيا أنه لم يتم العثور على سم في جسد نافالني وبالتالي لا تريد التحقيق في الأمر.

وأيدت محكمة في موسكو اليوم السبت الحكم الصادر بحق نافالني بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وكان نافالني قد قدم استئنافا ضد حكم السجن الصادر ضده من أمام محكمة درجة أقل، بسبب انتهاك شروط إطلاق السراح المتعلق بإدانته بالتزوير عام 2014.