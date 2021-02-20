أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأولى أوروبيًا.. المجر تُقر لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا

Print
الأولى أوروبيًا.. المجر تُقر لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا الأولى أوروبيًا.. المجر تُقر لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا

مصراوي Masrawy

01:45 م السبت 20 فبراير 2021

بودابست- (د ب أ):

أصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح الصيني "سينوفارم" المضاد لمرض كوفيد-19 وسط جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان لإنهاء ما تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة.

ونشرت هيئة تنظيم الدواء المجرية التوثيق الخاص بلقاح سينوفارم في وقت متأخر من أمس الجمعة، ما يمهد الطريق أمام السلطات لبدء إعطائه بحلول الأسبوع الجاري ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. وفي حين أن التطعيم الصيني يمكن إعطاءه لكل البالغين، فإن الهيئة المنظمة قال إن المزيد من المعلومات مطلوبة لتقييم مدى فعاليته لمن هم فوق الستين عاما.

يشار إلى أن المجر استعانت باللقاح الصيني ليضاف إلى لقاحات فايزر/بيونتيك ومودرنا وأسترازينيكا وكذلك "سبوتنيك في" الروسي التي وصلت بالفعل.

وحتى الخميس قامت البلاد البالغ تعداد سكانها 9.8 مليون نسمة، بتطعيم 391 ألفا و821 شخصا. وتستهدف تطعيم أكثر من مليون شخص بحلول نهايةفبراير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية