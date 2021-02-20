إيران تزيح الستار عن منظومة رادارية تصفها بالـ"فريدة في العالم"

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طهران- (د ب أ):

أزاح قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الإيراني علي رضا صباحي فرد، الستار عن منظومة "بهمن" الرادارية التي ووصفها بالفريدة، إضافة إلى مقر قيادة ذاتي الحركة، حسبما ذكرت السبت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال صباحي فرد، خلال مراسم إزاحة الستار عن انجازات جديدة بمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي في سلاح المضادات الجوية، إن إحدى الانجازات التي أزيح الستار عنها اليوم منظومة "بهمن" الرادارية ووصفها بالفريدة ولانظير لها في العالم.

وأضاف أن "إحدى سمات هذه المنظومة الرادارية العمل أثناء الخمول وقدرتها على كشف جميع الطائرات والاجسام الطائرة التي تحلق على ارتفاعات منخفضة للغاية كالمسيرات وكذلك الاجسام الطائرة الصغيرة للغاية".

وتابع: "نستطيع استخدام هذه المنظومة بشكل عملاني اعتبارا من اليوم".

وقال صباحي فرد إن مقر القيادة ذاتي الحركة والتنقل يمكن استخدامه في جميع المواجهات العسكرية وكذلك أثناء وقوع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل حيث يستطيع انجاز مهامه بشكل مستقل".