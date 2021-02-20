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الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الصومال

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الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الصومال الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في الصومال

مصراوي Masrawy

01:39 م السبت 20 فبراير 2021

أبوظبي- (د ب أ):

أعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، "نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، السبت، المؤقتة وكافة الأطراف في الصومال إلى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".

وأكدت الإمارات دعمها لـ "كافة الجهود والمبادرات الدولية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في الموعد المحدد، داعية كافة الأطراف الصومالية إلى التكاتف لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف".

وعبرت الإمارات عن أملها في أن يعم الاستقرار الصومال، "بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق".

وكان شخصان، على الأقل، لقيا حتفهما وأصيب أخرون في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات من الشرطة في مقديشو ليلة الخميس/الجمعة قبل ساعات من خروج مسيرة مقررة للمعارضة.

وجرى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الصومال في وقت سابق الشهر الجاري بعد فشل محادثات سياسية.

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