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وزيرا الطيران والسياحة يزوران مطار الغردقة ويشيدان بالاجراءات الاحترازية

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وزيرا الطيران والسياحة يزوران مطار الغردقة ويشيدان بالاجراءات الاحترازية وزيرا الطيران والسياحة يزوران مطار الغردقة ويشيدان بالاجراءات الاحترازية

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية موسعة لمطار الغردقة الدولي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة بالمطار.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في ضوء التنسيق والتعاون المستمر وتضافر الجهود بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة وتحفيز الطيران إلى مطارات جمهورية العربية.

وتفقد الوزيران، صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، واطمأنوا على الاجراءات الاحترازية المطبقة، واجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وأشاد وزير الطيران، بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وكذا التنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة بالمطار كلٍ في موقعه، كما اطمأن سيادته على تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

ووجه الوزير، بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة.

من جانبه أشاد وزير السياحة والآثار، بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار والذي ظهرت أثاره واضحة بنجاح العديد من المبادرات التسويقية لتشجيع السياحة الداخلية، فضلًا عن دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، مؤكدًا أن مدينة الغردقة أحد أهم المناطق السياحية المهمة التي يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وفى نهاية الجولة، زار وزير الطيران، مكتب مبيعات مصر للطيران بالغردقة للإطمئنان أيضاً على سير العمل والتقي العاملين بالمكتب، حيث وجه بتذليل كافة العقبات أمام المسافرين وتوفير سبل الراحة والتسهيلات لإرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب.

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