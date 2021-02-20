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العجوز وعبد الراضي والنجار يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الصحفيين

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العجوز وعبد الراضي والنجار يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الصحفيين العجوز وعبد الراضي والنجار يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس الصحفيين

مصراوي Masrawy

01:52 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

تصوير- علاء أحمد:

تقدمت الكاتبة الصحفية سمية العجوز، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير جريدة "الوطن"، ودعاء النجار، الصحفية بجريدة "الجمهورية"، بأوراق ترشحهم على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 5 مارس المقبل.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين قررت تلقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، ويتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

وقالت اللجنة إن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

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