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بتعاملات 11 مليون جنيه.. ضبط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبي في المنيا

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بتعاملات 11 مليون جنيه.. ضبط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبي في المنيا بتعاملات 11 مليون جنيه.. ضبط عامل لاتجاره بالنقد الأجنبي في المنيا

مصراوي Masrawy

01:53 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل لاتجاره بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بتعاملات أكثر من 11 مليون جنيه بالمنيا.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة ) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي (8 مليون و600 ألف ريال سعودي، 65 ألف درهم إماراتي) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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