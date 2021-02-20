مصادرة 150 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن مجهولة المصدر بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

صادرت مباحث التموين، 150 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن للأدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام صيدلي حر بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الغش التجاري من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقي ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع الجهات المعنية تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن و 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.