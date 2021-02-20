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رئيس الدستورية يوجه الشكر للرئيس على رعايته لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة

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رئيس الدستورية يوجه الشكر للرئيس السيسي على رعايته لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة رئيس الدستورية يوجه الشكر للرئيس على رعايته لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة

مصراوي Masrawy

01:43 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

توجه المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالشكر للرئيس عبد الفتاح على رعايته للمؤتمر الافتراضي الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية رغم مشاغله الجثام قائلا "هكذا عهدنا رئيس الجمهورية برعايته للمؤتمراتنا السابقة والحالي".

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي يقام عبر الفيديو كونفراس في المحكمة الدستورية العليا، لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم وكبار القضاة في أفريقيا.

وأضاف "مرعي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدخر جهدا لرفع شان ، وبدأ بإخلاص شديد في تنمية مصر في جميع المجالات، ومازال يعمل علي تنمية مصر والوصول بها لأعلى مستوى من الرقي.

ووجه حديثه إلى القضاة الأفارقة، قائلا "القضاة الأفارقة الأعزاء مرحبا بكم من القاهرة وأرجوا من الله أن يكلل جهودكم بالنجاح، وان نصل الي تحقيق مصلحة القضاة الإفريقي بصفة عامة والد ستوري بصفة خاصة.

وأشار إلى أنه يتوجب أن تكون الأفكار والأبحاث موجهة لرفعة ورقي القضاء الإفريقي، متنمنيا لهم النجاح في المؤتمر.

المستشار سعيد مرعي

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