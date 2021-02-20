رئيس النواب: اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية يبعث الأمل في نفوس الشعوب الأفريقية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية العليا يبعث الأمل في نفوس الشعوب الأفريقية ويعزز من سبل التعاون.

وقال جبالي خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، المنعقد عبر الفيديو كونفرس، إنه يتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي على دعمه للمؤتمر، وحرصه الشديد على اتمام الاجتماع السنوي في أفضل صورة.

الاجتماع التحضري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا، الذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجارى.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الاجتماع التحضيرى سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التى ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، و على رأسها "العدالة الإلكترونية فى إفريقيا منذ بداية جائحة كورونا"؛ موضحا أن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.

وقال إن مصر وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائى مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوى الدورى لاجتماع القاهرة رفيع المستوى للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

وأكد " الشريف"، أن الاجتماع يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التقاضى ودوره فى المجتمع على المستوى الإفريقى، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها فى الأمم المتحضرة