أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس : دساتير بلادنا يجب أن تواكب التطورات.. وعلينا التعامل مع جائحة كورونا

Print
الرئيس السيسي: دساتير بلادنا يجب أن تواكب التطورات.. وعلينا التعامل مع جائحة كورونا الرئيس : دساتير بلادنا يجب أن تواكب التطورات.. وعلينا التعامل مع جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

01:32 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن دساتير بلادنا يجب أن تخضع دوما للمراجعة والتحديث بما بتواكب مع التحديات ومن خلال عالم تتطور ملامحه بشكل سريع.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة له عبر الفيديو كونفرس خلال الاجتماع التحضيري لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، إنه يدعو كافة الأطراف المشاركة إلى التباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، والعمل بصورة جماعية لوضع قواعد دستورية مشتركة بما يدعم رؤيتنا.

ودعا الجميع إلى الاستفادة من المنصة القضائية الرقمية التي جرى إطلاقها في الاجتماعات السابقة، بما يجلب النفع والخير لشعوب أفريقيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هذا التقليد يهدف لجمع شمل قيادات أفريقيا تحت مظلة واحدة.

وأضاف خلال اجتماع رؤساء ومجالس المحاكم الدستورية الافريقية عبر الفيديو كونفرس، إن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر، في التعامل مع جائحة كورونا

وتابع "التحول الرقمي يتطلب علينا التعامل مع تلك المتغيرات بتأمل وتفكير عميق، وضبط الإطار القانوني للتعامل مع الأمن المعلوماتي ووسائل التواصل الاجتماعي".

الاجتماع التحضري الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعًا تحضيريًّا، الذي يضم كبار القضاة الأفارقة، وخبراء دوليين، بمناسبة الإعداد لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر عقده في وقت لاحق خلال العام الجاري.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية