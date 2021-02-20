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20 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

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20 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد 20 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن أهل الصعيد

مصراوي Masrawy

01:26 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس المقبل لنظر محاكمة تامر أمين بسبب تصريحه عن أهل الصعيد.

وطالب المحامي أشرف ناجي، مقيم الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد.

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف ويشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا على ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة النهار، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.

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