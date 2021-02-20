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عناوين مدسوسة ومفبركة.. السجيني ينفي علاقة "الإدارة المحلية" بقانون الإيجار القديم

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عناوين مدسوسة ومفبركة.. السجيني ينفي علاقة "الإدارة المحلية" بقانون الإيجار القديم عناوين مدسوسة ومفبركة.. السجيني ينفي علاقة "الإدارة المحلية" بقانون الإيجار القديم

مصراوي Masrawy

01:46 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل ما هو منسوب إليه من تصريحات وتأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم.

جاء ذلك في تصريح رسمي للسجيني اليوم السبت، مؤكدًا أن كل ما هو منسوب إليه من تصريحات وتأويلات صحفية ببعض المواقع غير معلومة المصدر حول العلاقة بين المالك والمستأجر؛ هي عناوين مدسوسة ومفبركة ليس لها أثر من الوجود، والغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين، وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء والمصالح.

ولفت النائب إلى أنه إذ يؤكد للمرة الأخيرة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليست هي اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة في هذا القانون.

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