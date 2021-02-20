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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

وجَّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة تقاعس بعض الإدارات المحلية في استكمال المرافق من مياه وكهرباء وغيرهما من الخدمات.

وأشار النائب، خلال بيان له اليوم السبت، إلى أن الهدف من التصالح في مخالفات البناء هو تقنين الأوضاع، وإعادة تنظيم الخريطة العمرانية، والعمل على وجود المرافق والخدمات، قائلًا: ولم يكن الغرض فرض رسوم فقط.

وطالب زين الدين بضرورة العمل على استفادة كل المواطنين المتصالحين في مخالفات البناء بكل الخدمات، وعدم التراخي في توصيل المرافق؛ خصوصًا المياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها.

وتابع النائب: كل تصريحات الحكومة كانت تشير إلى أن أموال التصالح في مخالفات البناء هدفها ترفيق هذه المناطق وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للسكن، متسائلًا: لماذا لم يتم التنفيذ بشكل كامل حتى الآن؟!