القوى العاملة: تعيين 983 شابا وتحرير 4 محاضر ضد منشآت مخالفة بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 983 شاباً، منهم 83 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2292 شاباً.

وقال أحمد جابر وكيل المديرية، إنه خلال يناير الماضي، استخرجت المديرية 711 شهادة قياس مستوى مهارة، و545 رخصة مزاولة المهنة، وتلقت 23 شكوى عمالية، تم تسوية شكوي منها ودياً، وتم تحويل 11 منها للقضاء، و 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية، صرفت منحا للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 100 ألف جنيه لـ 39 عاملاً.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 258 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 12 محضراً، بالإضافة إلى عقد ندوة توعية للعمال حضرها 20 عاملا.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 125 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تابعت 180 منشأة أخري لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.