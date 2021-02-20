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بعد قليل.. تامر أمين يخضع للتحقيقات بنقابة الإعلاميين بشأن حديثه عن "الصعايدة"

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بعد قليل.. تامر أمين يخضع للتحقيقات بنقابة الإعلاميين بشأن حديثه عن "الصعايدة" بعد قليل.. تامر أمين يخضع للتحقيقات بنقابة الإعلاميين بشأن حديثه عن "الصعايدة"

مصراوي Masrawy

01:40 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، وكذلك قناة النهار، قرارات بوقف الإعلامي تامر أمين عن العمل وإحالته للتحقيق بسبب مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي لما تضمنته تصريحاته ببرنامجه آخر النهار من إساءات لأهالي الصعيد.

وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية ، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

ووفقا لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فإن تامر أمين سيمثل للتحقيق أمام المجلس غدا الأحد، على أن يصدر المجلس قراره بشأنه عقب انتهاء التحقيق.

كما وجه نقيب الإعلامين النائب الدكتور طارق سعده، لجنة التحقيق بالنقابة بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع تامر أمين مقدم البرامج بتليفزيون النهار، وذلك على خلفية المخالفات المهنية الفجة التي اقترفها أمين في حق أهلنا بالصعيد.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أنه تم إبلاغه بموعد التحقيق اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وأكد نقيب الإعلاميين أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع وهذا هو منهج العمل بالنقابة الذي يعلمه الجميع.

بدوره، أكد مجلس إدارة قناة النهار في بيان له، أنه تقرر إيقاف الإعلامي تامر أمين عن العمل لحين صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام ، والذي أعلن التحقيق في الواقعة غدا الأحد.

وأضاف مجلس الإدارة أنه لا تهاون مع أي خطأ ، بشكل عام يقع عبر تلفزيون قناة النهار، واتخذ المجلس عدة قرارات ضد الإعلامي تامر أمين، رغم تأكده من حسن نية الإعلامي وتقديره التام لأهالينا في صعيد وفي ريفها، ومن ضمن هذه القرارات ، خصم شهر من راتب مقدم البرنامج، وإيداع المبلغ مؤسسة خيرية، وكذلك إحالته إلى تحقيق داخلي بالقناة.

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