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" للطيران" تسير 46 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسير 46 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. غدًا " للطيران" تسير 46 رحلة دولية تقل 3 آلاف راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

01:38 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستير غدًا رحلاتها إلى 46 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 3 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل 31 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، أنجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، أمستردام، دبي، روما، عمان، ميلانو، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا)، و11 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3 آلاف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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