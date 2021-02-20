أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالأسماء.. الصحة تعتمد وفاة 74 من الأطقم الطبية بكورونا

Print
بالأسماء.. الصحة تعتمد وفاة 74 من الأطقم الطبية بكورونا بالأسماء.. الصحة تعتمد وفاة 74 من الأطقم الطبية بكورونا

مصراوي Masrawy

01:35 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت نقابة الأطباء، إن لجنة الوفاة الإصابية الخاصة بإقرار معاش إصابة العمل لأعضاء الفريق الطبي من شهداء كورونا، اجتمعت صباح اليوم، واعتمدت أوراق ٧٤ وفاة إصابية للفريق الطبي.

ترأس اللجنة الدكتور أيمن الأمين رئيس اللجنة الطبية العليا، بحضور الدكتورة سوسن المعداوي مدير عام الإدارة العامة للجان الطبية، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة لأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية.

وأوضحت النقابة أن اللجنة اعتمدت وفاة 55 طبيبا و19 من باقي أعضاء الفريق الطبي لصرف معاش إصابة العمل لهم فورا.

وكانت قد وصلت تلك الملفات للجنة العليا من العديد من لجانها الفرعية بالمحافظات.

وقالت اللجنة إنها في انتظار باقي الملفات لباقي شهداء الفريق الطبى من كل محافظات مصر حيث انها ستعقد كل أسبوعين لاعتماد الأوراق.

1

2

d1978e44c7.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية