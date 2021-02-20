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وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021)

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وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) وزير الدفاع يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021)

مصراوي Masrawy

01:31 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

غادر القاهرة صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام للمشاركة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX 2021) الذين تستضيفهما أبوظبي حتى 25 من فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يجري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة عدة مباحثات على هامش المعرض مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسئولين من مختلف الدول المشاركة لبحث علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات.

ويشارك في فعاليات معرض الدفاع الدولي الـ 15 (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX 2021) عدد كبير من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية حول العالم لعرض أحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة.

وتأتي مشاركة في معرض الدفاع الدولي الـ 15 (IDEX 2021) والمعرض البحري المصاحب له (NAVDEX 2021)، للاطلاع على أحدث ما وصل إليه مجال الإنتاج والتصنيع العسكري.

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