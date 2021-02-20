أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تقرير أميركي": هذه أكثر 3 سيارات موثوقية لدى المستهلكين

Print
"تقرير أميركي": هذه أكثر 3 سيارات موثوقية لدى المستهلكين "تقرير أميركي": هذه أكثر 3 سيارات موثوقية لدى المستهلكين
تسلا الكهربائية في المرتبة 30 من أصل 33 علامة تجارية للسيارات

كشف تقرير حديث لشركة "جي دي باور" الأميركية لتحليل البيانات، عن أكثر السيارات الموثوقة في الولايات المتحدة.

وقال موقع "سي إن بي سي": إن أكثر ثلاث سيارات تحظى بثقة المستهلك الأميركي حاليًّا هي "لكزس وبورشه وكيا"؛ حسب نتائح تقرير "جي دي باور".

وأبرز التقرير، في المقابل، أن أقل ثلاث سيارات موثوقية هي "جاغوار وألفا روميو ولاند روفر".

وبحسب سكاي نيوز عربية: فإن سيارات تسلا الكهربائية جاءت في المرتبة 30 من أصل 33 علامة تجارية للسيارات.

وتحظى نتائج الدراسات التي تنجزها "جي دي باور" بثقة كبيرة؛ حيث غالبًا ما تؤثر على عملية بيع وشراء السيارات وبوليصات التأمين.

وحللت الدراسة آراء 33251 مالكًا معتمدًا لمركبات موديل 2018 التي جرى بيعها في الولايات المتحدة.

واعتمد الاستبيان الذي طرح على مالكي السيارات على مجموعة من الأسئلة؛ أبرزها عدد المشاكل التي واجهتها سياراتهم خلال العام الماضي.

وبناء على عدد المشاكل المبلغ عنها يتم تحديد درجة السيارات، وكلما انخفضت الدرجة، كلما زادت موثوقية السيارات.

يشار إلى أن أغلب مشاكل السيارات التي جرى التبليغ عنها تتعلق بأنظمة الصوت والاتصالات والترفيه والملاحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة"

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة"

ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية

ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

شبكة عيون الإخبارية