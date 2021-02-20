أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توجيه تهم لستة أعضاء في مجموعة أمريكية متشددة على خلفية هجوم الكابيتول

Print
توجيه تهم لستة أعضاء في مجموعة أمريكية متشددة على خلفية هجوم الكابيتول توجيه تهم لستة أعضاء في مجموعة أمريكية متشددة على خلفية هجوم الكابيتول

مصراوي Masrawy

01:05 م السبت 20 فبراير 2021

واشنطن- (أ ف ب):

وجّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لستة أعضاء في مجموعة "أوث كيبرز" (حراس القسم) المتشددة الجمعة على خلفية مشاركتهم في هجوم السادس من يناير الذي نفّذه أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد على مقر الكابيتول.

وسبق أن تم توجيه اتّهامات مشابهة لثلاثة أشخاص آخرين منضوين في "أوث كيبرز" في وقت تسعى الوزارة إلى إثبات أن الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مقر الكونجرس وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص، جاء في إطار عملية تم التخطيط لها مسبقا.

ووجّهت اتهامات للأعضاء التسعة بالتآمر لعرقلة إجراءات حكومية رسمية وإتلاف ممتلكات فدرالية والدخول بشكل غير قانوني إلى مبنى فدرالي.

وأفادت الوزارة أنه تم توقيف غريدون يانغ (54 عاما)، والزوجين كيلي ميغز (54 عاما) وكوني ميغز (59)، وجميعهم من فلوريدا.

كما تم توقيف شقيقة يانغ وتدعى لورا ستيل (52 عاما) في كارولاينا الشمالية والزوجين ساندرا روث باركر (62 عاما) وبيني ألفين باركر (70 عاما)، وهما من أوهايو.

ويذكر أن لدى العديد منهم تاريخ في العمل في صفوف الشرطة والجيش.

وفصّلت وثائق المحكمة الاتصالات التي جرت بينهم قبيل هجوم الكابيتول، الذي عرقل لمدة وجيزة جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وهناك صور عديدة تظهر المتّهمين في الكابيتول إذ شاركوا في تحرّك منظّم لاقتحام المقر.

ويدعم الاتهام الشبهات التي أثيرت خلال محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ بأنهم كانوا يستجيبون لدعوة صدرت عنه في ديسمبر للنزول إلى شوارع واشنطن لمنع تولي بايدن الرئاسة.

وفي منشور أواخر ديسمبر، نقلت كيلي ميغز عن تغريدة لترامب حث فيها أنصاره على التوجه إلى واشنطن في السادس من يناير.

وكتبت بحسب لائحة الاتهامات "يقول ترامب سيكون التحرّك صاخبا!! سيكون صاخبا!! يريدنا أن نجعله صاخبا. هذا ما يقوله. دعانا جميعا إلى الكابيتول ويريدنا أن نجعله صاخبا!!".

وتم توجيه اتهامات حتى الآن إلى 229 شخصا على خلفية هجوم السادس من يناير، وفق برنامج جامعة جورج واشنطن المعني بمسألة التطرف.

وركّزت وزارة العدل على مشاركة "أوث كيبرز" و"براود بويز" وغيرهما من المجموعات في وقت تعمل على إثبات أن هجوم الكابيتول كان متعمّدا لا عفويا.

واتهم الديموقراطيون ترامب خلال إجراءات عزله في الكونغرس بالتحريض على التمرّد عبر شن الهجوم، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح منع إدانته.

بدورها، أعلنت شرطة الكابيتول أنه تم فصل ستة عناصر بينما فتح تحقيق بحق 29 على خلفية سلوكهم خلال الهجوم، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وأفاد بعض المهاجمين أن عناصر من شرطة الكابيتول شجّعوهم على اقتحام المبنى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية