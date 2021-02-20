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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

01:09 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع وكسر الزجاج بمنطقة الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد تلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من أحد البنوك الكائنة بدائرة القسم ،قام بركن السيارة ملكه بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الأمامي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها (مستأجرة) وبحيازة (شخصين، لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثاني مدينة نصر) وأنهما وراء ارتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب (التتبع وكسر الزجاج).

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي بمسكنهما وكمية من الملابس والأحذية الجديدة وأقرا بشرائهم من متحصلات الواقعة وإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية .

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستأجرة، وأقروا باستخدامها في وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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