أخبار عاجلة

11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
تنويه واعتذار .. خبر إعلان نتائج القبول المبدئي لمعهد المباحث العامة غير دقيق -
لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي -
ثلاثة أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة 20 لدوري المحترفين.. تعرف عليها -
بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة -
بـ"البستاج".. ميرهان حسين بإطلالة جريئة -
صور.. مطار الأقصر يحتفل باستقبال أولى رحلات "العربية للطيران" -
صور.. إقامة عزاء البرلماني محمد العقاد بمشاركة نواب سابقين -
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس مجلس النواب: تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان

Print
رئيس مجلس النواب: مصر تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان رئيس مجلس النواب: تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان

مصراوي Masrawy

01:06 م السبت 20 فبراير 2021

القاهرة - مصراوي:

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب يشرفني بصفتي مواطن مصري ورئيس مجلس النواب حضور هذا الاجتماع التحضيري رفيع المستوى.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع التحضيري الذي يقام عبر الفيديو كونفراس في المحكمة الدستورية العليا، لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم وكبار القضاة في افريقيا.

وأوضح "الجبالي"، أن تجمع بين أصالة التاريخ وعبقرية المكان، وتوافد اجتماعكم الثالث تولي مصر لرئاسة للاتحاد الإفريقي، والتي تسعى إلى توطيد العلاقة بين اشقاؤها في أفريقيا.

وتابع "شهد اجتماعكم الثالث إطلاق الموقع الإلكتروني الذي يربط بين المحاكم الأفريقية، وجاء إطلاق هذا الموقع من بين توصياتكم المهمة التي توجت بالدعم المباشر من الرئيس عبد الفتاح رئيس، جمهورية مصر العربية، حرصا منه على التواصل بين قمم القضاء في إفريقيا"

وأضاف أن ما حققتموه من خلال اجتماعاتكم السابقة دليل على قدرتكم على خلق تعاون مشترك بين دول أفريقيا وان شعوب القارة تتطلع الي اجتماعكم الموقر الذي يسهم الي تحقيق العدل وتحقيق الحريات من أجل غد أفضل للمواطن الإفريقي.

اختتم: اتمنى لكم التوفيق في اجتماعكم التحضيري، من أجل تحقيق التقدم ولتحيا أفريقيا في قلوب وعقول أبنائها الاحرار.

يجري الاجتماع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويترأسه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة، ويشارك فيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيسين السابقين للمحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام لاجتماع القاهرة، إن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات الهامة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، وعلى رأسها "العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ بداية جائحة كورونا"؛ موضحا أن نسبة المشاركة تزيد على أربعين محكمة ومنظمة إقليمية إفريقية، وخبراء دوليين.

وقال إن مصر وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ سنة 2017، بداية الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية.

وأضاف "الشريف"، أن الاجتماع يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية