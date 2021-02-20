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جريمة غريبة الأطوار في الصف.. الجاني محبوس في قضية أخرى وجثة القتيل كشفها راعي أغنام

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جريمة غريبة الأطوار في الصف.. الجاني محبوس في قضية أخرى وجثة القتيل كشفها راعي أغنام جريمة غريبة الأطوار في الصف.. الجاني محبوس في قضية أخرى وجثة القتيل كشفها راعي أغنام

مصراوي Masrawy

01:02 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف غموض مقتل سائق مركبة "توك توك" عُثر على جثته بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت المعاينة تحت إشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "م.أ." 18 سنة، بها آثار طعنة نافذة في الجسم، وأن تاريخ الوفاة يعود إلى 3 أيام تقريبًا.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، وبمشاركة الرائد محمد العشري رئيس مباحث الصف، ومعاونيه النقيبين أحمد ماهر وأحمد عز الدين؛ لتحديد وضبط الجاني.

وتبين أن الضحية طالب المتهم برد مبلغ مالي أقرضه إياه في وقت سابق إلا أن الأخير اتخذ من المماطلة نهجا مستمرا.

لم تتوقف مطالبات الشاب للحصول على المبلغ فخطط الجاني للتخلص منه. طلب منه توصيله إلى إحدى المناطق وما أن وصل إلى منطقة زراعية باغته بطعنة نافذة فأرداه قتيلا.

تخلص المتهم من الجثة بأرض مليئة بالهيش خلف مستشفى بقرية الشرفا، واستولى على هاتف الضحية والتوك توك ولاذ بالفرار.

تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم لم يكد يفرغ من جريمته حتى تم ضبطه وحجزه بقسم حلوان على ذمة قضية مخدرات، وتم استصدار إذن من النيابة لاستخراجه من محبسه.

وأقر المتهم بجريمته، وأرشد عن التوك توك والهاتف المحمول فضلا عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وقال شهود عيان إن راعي أغنام اكتشف جثة القتيل بالصدفة داخل أرض مليئة بالهيش خلف أحد المستشفيات بقرية الشرفا.

على الفور أبلغ راعي الأغنام شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم الصف الذي انتقل إلى محل البلاغ على رأس قوة مكبرة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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