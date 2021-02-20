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التعليم العالي تعلن عن إجراء جديد بشأن اعتماد القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

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التعليم العالي تعلن عن إجراء جديد بشأن اعتماد القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة التعليم العالي تعلن عن إجراء جديد بشأن اعتماد القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

مصراوي Masrawy

12:59 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتيجة القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2020 - 2021) وذلك على النحو التالي:

- بلغ إجمالي المتقدمين 2425 طالباً.

- تم توزيع 1704 طلاب على الكليات المختلفة.

- لم يتم توزيع 721 طالبا نظرا لاستنفاد رغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على الطلاب الذين تم توزيعهم وإخطارهم بكلياتهم سرعة التوجه للجامعات لإنهاء إجراءات قيدهم في موعد غايته نهاية عمل يوم الثلاثاء 23/2/2021.

وقد وافق وزير التعليم العالي على منح فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتم توزيعهم أو المتخلفين عن التقدم على النحو التالي:-

1- الطلاب حملة الشهادات الأجنبية، يتم رفع أوراقهم اعتبارا من اليوم السبت 20 فبراير حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الأحد 21 فبراير.

2- على كافة الطلاب تسجيل رغباتهم اعتبارا من صباح يوم الاثنين 22 فبراير الساعة 10 صباحا وحتى صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير الساعة 10 صباحا.

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