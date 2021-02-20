السفير السعودي في جيبوتي يستقبل وفد مركز الملك سلمان للإغاثة

★ ★ ★ ★ ★

يضم عددًا من الجراحين والاستشاريين المتطوعين لإجراء عمليات تخصصية للأطفال

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدي جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر، بمطار العاصمة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي وصل لإجراء عمليات تخصصية في جراحة الأطفال.

ويضم الوفد عددًا من الجراحين والاستشاريين المتطوعين، وتأتي مهمة المركز ضمن اهتمامات المملكة بالعمل الإنساني وتعزيز دورها الريادي فى المجال الإغاثي التطوعي الذي امتدّ لأكثر من 59 دولة حول العالم وبعدد 1536 من المشاريع المخصصة للمحتاجين في مختلف القارات .