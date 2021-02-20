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الجنايات تقرر إدراج 21 متهمًا على قوائم الإرهاب.. بينهم مستشار المعزول

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الجنايات تقرر إدراج 21 متهمًا على قوائم الإرهاب.. بينهم مستشار المعزول الجنايات تقرر إدراج 21 متهمًا على قوائم الإرهاب.. بينهم مستشار المعزول

مصراوي Masrawy

12:53 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الجنايات، اليوم السبت، إدراج عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول و20 أخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح واحمد مصطفى.

وجاء أسماء المدرجين على النحو التالي: محمد إمام، ومحمود عز الدين يعقوب، ومحمود محمد ربيع، وأسعد شحاتة، وعبد الله شحاتة، ومحمد عبد الله محمد، وعبد الله سامى محمد أحمد ، وأحمد محمد يوسف، وشعبان رشوان، وأسامة محمد، وحسام ابراهيم، ومحمد عبد الله، وأسامة محمد كمال، ومحمد طلعت، وإسماعيل على أحمد، وعبد الرحمن يوسف، ومحمود صلاح، وجيهاد محمود صلاح، وأحمد على، ومحمود السيد، وهاني عبد العاطي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

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