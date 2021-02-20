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الاختناقات تختفي قريبًا.. رئيس "الخدمات الزراعية": وفرنا 70% من سماد المحاصيل الشتوية

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الاختناقات تختفي قريبًا.. رئيس "الخدمات الزراعية": وفرنا 70% من سماد المحاصيل الشتوية الاختناقات تختفي قريبًا.. رئيس "الخدمات الزراعية": وفرنا 70% من سماد المحاصيل الشتوية

مصراوي Masrawy

12:51 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود بعض الاختناقات الخاصة بتوريد السماد ببعض المحافظات، مؤكدًا سرعة إنهاء هذه المشكلة مع اقتراب دخول بعض المحاصيل مرحلة الجمع.

كان عدد من المزارعين قد اشتكى عدم توافر الأسمدة المدعمة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ والتي وصلت حتى اللجوء إلى السوق السوداء.

وقال الشناوي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، إن الوزارة صرفت أكثر من 70% من حصص المحاصيل الشتوية، مشيرًا إلى وجود بعض الاختناقات المحدودة بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على إنهاء هذه الاختناقات الناتجة عن تأخير استلام الأسمدة من الشركة.

وأضاف رئيس "الخدمات الزراعية" أن الموسم شهد زيادة في المساحات؛ مثل القمح والبنجر والفول البلدي، لافتًا إلى الاستمرار في عمليات الصرف لشيكارة اليوريا 164.5، والنترات 159.5، من خلال الجمعية الزراعية لـ(الإصلاح- الائتمان- الاستصلاح"، وفقًا للحص المخصصة مطلع الموسم.

وأشار الشناوي إلى تدشين غرف مركزية ولجان متابعة وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى على كل محافظات الجمهورية: وهي: (0233373421-0233373359)، مضيفًا أن حل أي تأخير يكون خلال 24 ساعة كحد أقصى.

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