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50 ألف مقدم.. بدء الحجز في شقق "جاردينيا سيتي" غدا ( ومدد سداد)

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50 ألف مقدم.. بدء الحجز في شقق "جاردينيا سيتي" غدا (أسعار ومدد سداد) 50 ألف مقدم.. بدء الحجز في شقق "جاردينيا سيتي" غدا ( ومدد سداد)

مصراوي Masrawy

12:50 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركتي الأهلي صبور، وشركة Founders التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إجراءات بيع شقق مشروع جاردينيا سيتي، والتي تبدأ من غدا الأحد.

مشروع جاردينيا سيتي كمبوند، تم تنفيذه على مساحة 600 فدان تقريبا بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، حيث يقع على طريق السويس والطريق الدائري وقريب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهو ملك للبنك الأهلى المصرى وبنك .

ولكي يتم شراء وحدة في مشروع جاردينيا سيتي، يتم إيداع مبلغ 50 ألف جنيه لجدية الرغبة في الحجز على الحساب البنكي الرسمي: 0680000722970 بنك التعمير والإسكان.

ثم تأتي المرحلة الثانية، والتي يتم فيها التواصل من الشركات المسؤولة عن البيع، مع العملاء الذين سددوا جدية الحجز، خلال شهر لإخطاره بالموافقة؛ ثم إبلاغه بتاريخ اختيار و تخصيص الوحدة السكنية وذلك بحضوره مقر التسويق والبيع.

وينشر مصراوي تفاصيل تفاصيل الوحدات والأسعار والتي جاءت على النحو التالي:

أولا الوحدات السكنية:

مساحة الشقق السكنية داخل مشروع جاردينيا 120 مترا عبارة عن 3 غرف نوم، وحمام، كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة من الآن، وتبدأ الشقق من 975 ألف جنيه وحتى مليون و400 ألف.

نظام سداد الشقق:

1- 10 % مقدم وتقسيط الباقي على 6 سنوات بدون فوائد.

2- 15 % مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

3- 20 % مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد.

ثانيا.. فيلات:

المنتج الثاني الموجود في مشروع جاردينيا سيتي هو الفيلات والتي تبدأ مساحتها من 400، بالإضافة إلى ذلك كاملة التشطيب، وتبدأ أسعار الفيلات 6 مليون و500 ألف حتى 8 ملايين جنيه.

ثالثا.. فيلات توين هاوس:

وتبدأ مساحات فيلات توين هاوس من 280 مترا، كاملة التشطيب أيضًا، بمقدم حجز واستلام يبدأ من 500 ألف جنيه، وبأسعار تصل لـ4 مليون و500 ألف حتى 6 ملايين و100 ألف جنيه.

وعن نظام التقسيط يصل لـ10 سنوات بمقدم حجز يصل لـ350 ألف جنيه.

وبخلاف أسعار الوحدات يتم سداد وديعة صيانة 10% يتم دفعها على سنة، بواقع يتم دفع 6 % عند الاستلام، و4% على سنة.

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