وزنها يصل لـ 63 طنا.. 10 معلومات عن حوت "الزعنفة الظهرية" بعد نفوق أنثى بكفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة دفن الحوت النافق بأحد شواطئ البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي وذلك بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وتبين أن الحوت النافق أنثى من فصيلة "ذو الزعنفة الظهرية" Fin Whale ويبلغ طولها 12.60م وقطر الجسم 2.5م وتزن حوالي 10 أطنان.

وينشر مصراوي المعلومات الكاملة عن هذا النوع من الحيتان في عدة نقاط:

- أحد الأنواع المنتشر وجودها في مياه البحر المتوسط واسمها العلمي (Balaenoptera physalus).

- يتغذى على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيرة الحجم.

- ينتمي إلى تحت رتبة الحيتان البالينية.

- ثاني أكبر الحيتان حجماً، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق.

- ينمو ليصل طوله لما يقارب 24 مترا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، و27 مترا في النصف الجنوبي.

- يتميز بشكله الطويل والإنسيابي وباللون الرمادي أو البني المسود الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية، حيث يسودها لون أفتح.

- يوجد نوعان معروفان من الحيتان الزعنفية، وهما: الحوت الزعنفي الشمالي المنتشر شمال المحيط الأطلسي، والحوت الزعنفي القطبي المنتشر في المحيط المتجمد الجنوبي.

- ينتشر الحوت الزعنفي في جميع المحيطات الكبيرة بشكل عام، سواء أكانت قطبية أو استوائية، ويكثر في البحار المعتدلة أو الباردة.

- تعرض الحوت الزعنفي، كمعظم الحيتان الضخمة الأخرى، إلى الصيد بشكل مكثف خلال القرن العشرين، مما جعله أحد الحيوانات المهددة بالإنقراض.

- يقدر متوسط أوزان الحيتان البالغة لهذا النوع من 45 لـ 63 طنا.

وقالت وزارة البيئة، إن مثل تلك الظاهرة الطبيعية قد تكررت في مثل تلك الظروف المناخية في أماكن عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حوت نافق من نفس النوع يبلغ طوله 13 مترا قبالة جزيرة كابري بجنوب إيطاليا في شهر نوفمبر 2020، وآخر بشاطئ رشدي بالإسكندرية في شهر يناير 2018 لنفس النوع أيضا.