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بدء مشروع توثيق الخرائط الهندسية بمركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة

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بدء مشروع توثيق الخرائط الهندسية بمركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة بدء مشروع توثيق الخرائط الهندسية بمركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة

مصراوي Masrawy

12:34 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

بدأت وزارة السياحة والآثار في أعمال مشروع ترميم وتوثيق الرسومات والخرائط الهندسية القديمة بمركز تسجيل الآثار الإسلامية بالقلعة، وذلك في إطار جهود الوزارة للحفاظ على المقتنيات العلمية من صور ولوحات هندسية يرجع بعضها لأواخر القرن التاسع عشر؛ مثل الرسوم التخطيطة لجامع الرفاعي بميدان صلاح الدين ورسومات واسكتشات مشروع لجنة حفظ الآثار العربية لترميم جامع محمد علي بالقلعة والذي تم الإنتهاء منه عام ١٩٣٩م.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال المشروع يتم تنفيذها بمنحة من جامعة هينكل الألمانية، بالتعاون مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث، وخبراء متخصصين في مجال الترميم من كلية الأثار جامعة القاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف القبطي، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضا تدريب كوادر من مركز التسجيل على كيفية التسجيل وعمل الإسعافات الأولية اللازمة للرسومات، مشيرا إلى أن المشروع ضمن الخطة العامة للدولة ووزارة السياحة والآثار في الحفاظ على التراث المادي من خلال الرقمنة والتحول الرقمي مع إنشاء قاعدة بيانات للوحات الهندسية والخرائط القديمة التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية، وكذلك فهرسة الأرشيف الخاص باللوحات وفق أحدث المعايير العالمية بما يمكن الباحثين من الوصول المستمر للبيانات بطريقة سهلة وسريعة.

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